Центр "Э" задержал пятерых подростков, которые избили пару музыкантов у "Рыбацкого"

Молодым людям от 16 до 19 лет.

В понедельник, 22 июня, стало известно, что сотрудники Центра "Э" (Главное управление по противодействию экстремизму МВД России) задержали пятерых подростков, которые участвовали в драке у метро "Рыбацкое" в субботу, 20 июня.

Молодые люди, которым всего от 16 до 19 лет, избили пару уличных музыкантов. Отмечается, что девушка, на которую также накинулись подростки, беременна. По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, полиция установила местонахождение фигурантов дела и доставила их в следственные органы. Четверо из них обвиняются в умышленном причинении вреда средней тяжести, один проходит по делу в качестве свидетеля.

По данным издания "Фонтанка", четверо из них учатся в колледжах города, а один официально не трудоустроен и не учится.

Напомним, ранее мы писали, что подростки напали на уличных музыкантов в Петербурге. Опубликовано видео.

Видео: Piter.tv