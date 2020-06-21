Опубликовано видео нападения на беременную женщину у метро "Рыбацкое"

Долгие споры об исполняемой музыке переросли в массовую драку.

В распоряжении Piter.tv оказалась запись с камер наблюдения, на которой видна массовая драка, состоявшаяся накануне у метро "Рыбацкое" в Петербурге. На кадрах видно, как женщина вместе с супругом исполняла у метро песни на гитаре, чем они вызвали агрессию со стороны подростков. Сначала недовольные исполняемой музыкой дрались один на один, однако потом действие переросло в массовую драку, которую пришлось разнимать прохожим. Участники потасовки в пылу решили поднять руку и на беременную девушку.

Ранее мы сообщали, что 20 июня в полицию поступило сообщение о драке у станции метро "Рыбацкое". Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили женщину 1989 года рождения. На её лице было множество гематом. По словам девушки, на неё напали пятеро подростков на вид от 14 до 17 лет.

В результате побоев у потерпевшей оказался сломан нос. После оказания медицинской помощи она была отправлена домой. Женщина находилась на 14-й неделе беременности.

Видео: Piter.tv