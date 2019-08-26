Подростки избили беременную женщину у метро "Рыбацкое"

На неё напали пятеро школьников.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 20 июня в полицию поступило сообщение о драке у станции метро "Рыбацкое". Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили женщину 1989 года рождения. На её лице было множество гематом.

По словам девушки, на неё напали пятеро подростков на вид от 14 до 17 лет. Известно, что в результате побоев у потерпевшей сломан нос. После оказания медицинской помощи она отправлена домой. Женщина на 14 неделе беременности.

Видеозапись с места происшествия просмотрена. По предварительной информации, женщина вместе с супругом исполняла у метро песни на гитаре, чем и вызвала агрессию со стороны подростков. Сейчас выясняются остальные детали случившегося.

Ранее мы сообщили, что пятеро подростков палками избили 10-летнего мальчика в Парголово.

Фото: Pixabay

