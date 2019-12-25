В Свердловской области подростки зверски избили инвалида

Мужчину - инвалида с травмами госпитализировали в больницу.

В Алапаевском районе Свердловской области двое подростков покалечили инвалида из-за сигареты.

Издание "Накануне" сообщает, что данный вопиющий инцидент произошел в поселке Курорт – Самоцвет. Подростки 14 и 16 лет спросили у 33-летнего прохожего сигареты. После ответа, что у него сигарет нет, несовершеннолетние набросились на мужчину и жестоко избили.

Мужчину с травмами и разбитым лицом госпитализировали в больницу. Пострадавший инвалид по здоровью. Полиция ведет по данному факту проверку.

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Фото:Piter.TV