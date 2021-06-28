У входа в метро "Рыбацкое" петербуржец напал на сотрудника скорой помощи

Стражи порядка прибыли на место случившегося и задержали дебошира. Теперь против него могут возбудить уголовное дело.

Накануне, 23 апреля, у метро "Рыбацкое" 30-летний молодой человек устроил драку с сотрудником скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Прохожие заметили на асфальте пьяного мужчину, которому нужна была помощь медиков. Они вызвали карету скорой помощи. Хулиган ругался на отзывчивых горожан и обзывал их. Когда прибыли медики, дебошир накинулся на водителя служебной машины.

Стражи порядка прибыли на место случившегося и задержали дебошира. Его доставили в участок. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv