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У входа в метро "Рыбацкое" петербуржец напал на сотрудника скорой помощи
Сегодня, 10:55
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У входа в метро "Рыбацкое" петербуржец напал на сотрудника скорой помощи

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Стражи порядка прибыли на место случившегося и задержали дебошира. Теперь против него могут возбудить уголовное дело.

Накануне, 23 апреля, у метро "Рыбацкое" 30-летний молодой человек устроил драку с сотрудником скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Прохожие заметили на асфальте пьяного мужчину, которому нужна была помощь медиков. Они вызвали карету скорой помощи. Хулиган ругался на отзывчивых горожан и обзывал их. Когда прибыли медики, дебошир накинулся на водителя служебной машины. 

Стражи порядка прибыли на место случившегося и задержали дебошира. Его доставили в участок. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Мурино ребенок сбросил с балкона лист ламината прямо на нос прохожему.

Фото: Piter.tv

Теги: драка, метро рыбацкое, нападение, сотрудник скорой помощи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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