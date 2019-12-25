В Мурино ребенок сбросил с балкона лист ламината прямо на нос прохожему

Школьница уронила доску случайно. Она призналась, что споткнулась.

Житель Мурино получил перелом носа после прогулки под жилым домом. С "неба" на мужчину свалился лист ламината. Об этом сообщили в группе "Девяткино Online".

Несчастный случай произошел в четверг, 21 апреля, у дома 11/5 на Воронцовском бульваре около 21:20. В проступке созналась 9-летняя школьница. Девочка призналась, что вышла на балкон общего пользования, споткнулась о доску, в результате чего лист ламината упал с шестого этажа.

У пострадавшего диагностировали открытый перелом носа. Он попросил провести с детьми беседы по таким вопросам. Горожанин отметил, что подростки очень любят выходить на балконы.

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Фото: Piter.tv