Массовая драка у метро "Рыбацкое" переросла в уголовное дело

Ход расследования уголовного дела находится на контроле районной прокуратуры.

Стало известно, что материалы о происшествии 20 июня в Невском районе переданы в районный отдел СК по Петербургу. По факту нападения на пару у выхода из станции метро "Рыбацкое" возбуждено уголовное дело по 112-й статье УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, совершенное в отношении двух лиц, из хулиганских побуждений группой лиц).

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Петербурга, в результате конфликта супруги получили ушибы головного мозга и переломы носа.

Напомним, 20 июня в полицию поступило сообщение о драке у станции метро "Рыбацкое". Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили пострадавшую женщину 1989 года рождения. Ранее мы опубликовали полное видео драки. На кадрах видно, как женщина вместе с супругом исполняла у метро песни на гитаре, чем они вызвали агрессию со стороны подростков.

Сначала недовольные исполняемой музыкой дрались один на один, однако потом действие переросло в массовую драку, которую пришлось разнимать прохожим. Участники потасовки в пылу решили поднять руку и на беременную девушку.

Видео: Piter.tv