Центр Алмазова повторно объявил конкурс на строительство научно-образовательного комплекса

На первый конкурс заявок подано не было.

Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова повторно объявил конкурс на реализацию крупного проекта – строительства научно-образовательного комплекса. Стоимость работ составляет около 5,3 миллиардов рублей. Заявки от компаний, желающих принять участие в конкурсе, принимаются до 26 июня.

Ранее, 16 апреля, центр Алмазова уже размещал аналогичную закупку. Однако, как следует из опубликованных данных, на электронный аукцион в ее рамках заявок подано не было.

Научно-образовательный комплекс, как планируется, введут в эксплуатацию в 2023 году. Он будет представлять собой семиэтажное здание. Учиться здесь сможет до 1700 человек. Его составной частью станет общежитие на 620 человек.

Площадь застройки - Коломяжский проспект, участок 1 (юго-восточнее пересечения с аллеей Котельникова) – составит около 16 тысяч квадратных метров.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Выборге может быть построена новая поликлиника на 380 посещений в смену.

Фото: Википедия