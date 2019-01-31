Центр Алмазова намерен построить научно-образовательный комплекс

Стоимость проекта составит 5,3 млрд рублей. Здесь сможет учиться до 1 тысячи 700 студентов.

Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова намерен построить научно-образовательный комплекс. Как следует из закупки, в рамках которой планируется найти подрядчика для выполнения работ, стоимость проекта составляет 5,3 миллиарда рублей.

Предполагается, что новый комплекс будет находиться на Коломяжском проспекте (участок 1, юго-восточнее пересечения с аллеей Котельникова).

Общая площадь семиэтажного здания составит 64 тысяч 850 квадратных метров. Учиться здесь, как планируется, будет 1 тысяча 700 студентов. В составе комплекса предусмотрено и общежитие на 620 мест.

Намечено, что строительство будет вестись в 2020-2022 годах.

Заявки на конкурс для определения исполнителя проекта принимаются до 6 мая.

Как сообщало ранее Piter.tv, Росэнергоатом построит в Петербурге центр обработки данных.

Фото: almazovcentre.ru