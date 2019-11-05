"Росэнергоатом" построит в Петербурге центр обработки данных

Проект создания дата-центров, а такие появятся еще в Москве и Татарстане, оценивается в 12-14 миллиардов рублей.

Концерн "Росэнергоатом" в течение четырех лет планирует построить несколько центров обработки данных (ЦОД) вдобавок к открывшемуся несколько лет назад ЦОД "Калининский". Филиалы хотят возвести в Петербурге, а также в особой экономической зоне под Казанью и в Москве. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В Петербургском дата-центре предполагается разместить 500-1000 стоек для обработки критических данных, местоположение филиала ЦОД пока неизвестно. Также в АЭС считают, что соседство ЦОД и атомной станции выгодно из-за мощного источника энергоснабжения и высокого уровня безопасности территории.

Проект создания дата-центров оценивается в 12-14 миллиардов рублей.

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Фото: Александра Коновалова, Росэнергоатом / "ВКонтакте"