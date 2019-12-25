Новый футбольный манеж на 800 зрителей построят в Выборге

Он будет предназначен как для тренировок спортсменов, так и для любительских занятий.

В Выборгском районе прошло заседание градостроительного совета. Участники рассмотрели проект футбольного манежа, трибуны которого вместят 800 человек. На его территории будут проводиться соревнования, спортивные тренировки и занятия физкультурой. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Пробный эскиз манежа представило петербургское предприятие ООО "ГК "Крафт". Планируется, что строительство развернется по соседству со спортивным комплексом "Выборг" на двух земельных участках. Первый из них будет предназначен для самого здания, на втором разместят парковку.



В ходе заседания было решено, что перед началом строительства необходимо доработать несколько деталей проекта. Так, за совершенствование парковочной зоны выступил помощник главы администрации Выборгского района.

Нам необходимо взвешено подойти к проектному решению строительства данного спортивного объекта, чтобы потом не было стыдно за наш город перед многочисленными гостями, которые будут приезжать на спортивные соревнования – отметил Олег Лиховидов

С инициативной постройки крытого футбольного манежа в Выборге в рамках нацпроекта "Спорт – норма жизни" выступил региональный глава Александр Дрозденко. Первоначальный проект включал в себя здание высотой 27 метров с футбольным полем, местами для зрителей, раздевалками, уборными и административным комплексом.

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборге решается судьба "Дома Говинга".

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО