Ренат Карчаа оценил удары противника по гражданской инфраструктуре в регионе СВО.

Вооруженные силы Украины поменяли тактику по Запорожской атомной станции. В настоящее время вместо того ударов по самому режимному объекту противники совершают атаки беспилотниками по гражданской инфраструктуре для того, чтобы психологически воздействовать на атомщиков. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Он подтвердил, что ВСУ перестали бить по ЗАЭС крупнокалиберной артиллерией.

Эти удары не решают ни одной военной и военно-тактической задачи, а, значит, рассчитаны на углубление стресса у людей, на порождение напряжения в обществе, на в конечном итоге создание каких-то панических настроений. Ренат Карчаа, глава "Росэнергоатома"

Три сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС после визита Гросси.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live