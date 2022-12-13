Три сотрудника МАГАТЭ останутся на ЗАЭС после визита Гросси

Три сотрудника Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) останутся на территории Запорожской атомной станции после официального рабочего визита генерального секретаря данного ведомства Рафаэля Гросси. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал советник руководителя концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Эксперт добавил, что речь идет о специалистах из Словакии, Франции и Японии. Визит делегации запланирован на режимный объект днем 29 марта.
В составе делегации МАГАТЭ три сотрудника этой организации, они заступят, войдут в свою миссию наблюдения на ближайшие примерно месяца два. Это представители Словакии, Японии и Франции.
Ренат Карчаа, глава "Росэнергоатома"
Спикер выразил надежду на то, что визит Рафаэля Гросси в этот раз пройдёт без провокаций со стороны Вооруженных сил Украины, как предыдущий.
Генсек ООН на фоне призывов по РФ и МАГАТЭ обеспокоен исключением стран из организаций.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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