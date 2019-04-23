Цены за один "квадрат" в новостройках Петербурга выросли до 200 тыс. рублей

С начала пандемии стоимость жилья увеличилась в 1,5 раза.

В петербургских новостройках цены на квартиры поднялись с 7,32 млн рублей до 10,68 млн рублей с марта 2020 года. Об этом этом сообщили в пресс-службе "Петербургского дома недвижимости".

Один квадратный метр в новостройке обойдется примерно в 200 тыс. рублей. Таким образом, стоимость жилья стала выше в 1,5 раза, если сравнивать с периодом, когда началась пандемия.

Студию можно приобрести в новом доме за 4,8 млн рублей, однокомнатную квартиру - за 7,5. Наибольший рост цен наблюдается в категории "двухкомнатные квартиры". Они подорожали на 60% и теперь стоят около 13 млн рублей. Трехкомнатные квартиры выросли в цене на 47%, стоимость достигает 20 млн рублей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что названы районы Петербурга, где дешево можно снять квартиру на сутки.

Фото: Pexels