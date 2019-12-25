Названы районы Петербурга, где дешево можно снять квартиру на сутки

Самое бюджетное жилье находится в Невском районе.

Перед новогодними праздниками в Петербурге вырос спрос на посуточную аренду жилья. Эксперты сервиса "Суточно.ру" назвали самые дорогие и дешевые районы города для аренды недвижимости.

Традиционно самые высокие цены на аренду в Центральном районе, который особенно популярен у туристов из-за близости достопримечательностей. За проживание в квартире в самом центре города в среднем придется заплатить 2920 рублей в сутки. При этом цены в соседнем Адмиралтейском районе почти на 30% ниже – 2920 рублей в сутки.

Также для посуточной аренды популярны Красногвардейский и Калининский районы. Самое бюджетное жилье находится в Невском районе, где арендовать квартиру в среднем можно за 2100 рублей в сутки.

Чаще всего для съема ищут однокомнатные квартиры, студии и небольшие апартаменты. Основными критериями выбора являются удаленность от центра и метро, наличие Wi-Fi, фена и стиральной машины.

Ранее мы писали, что в новогодние праздники коттеджи можно арендовать только по двойному тарифу.

Фото: pexels.com