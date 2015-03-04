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В новогодние праздники коттеджи можно арендовать только по двойному тарифу
Сегодня, 20:35
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В новогодние праздники коттеджи можно арендовать только по двойному тарифу

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Домик премиум-класса реально снять за 50 тыс. рублей.

Цены за аренду коттеджей в период январских праздников вырастут в два раза. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Домик в элитном поселке обойдется в 50 тыс. рублей. Развлекательная программа и праздничный стол не входят в услуги. Однако эксперты считают, что найти экономные варианты реально. Так, Наталья Горбунова - директор компании "Золотой Ключ и Ко"  заявила, что цена зависит от того, когда клиент закажет недвижимость. Чем позднее запись - тем выше стоимость. 

Руководитель направления краткосрочной аренды "Авито.Недвижимость" Артем Кромочкин добавил, что коттеджи в Ленобласти пользуются большим спросом, который вырос из-за ограничений в международном сообщении. Кроме того, постепенно возвращается спрос на корпоративный отдых. Работодатели вывозят коллег за город, чтобы забыть о ковидных ограничениях хотя бы на сутки. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что продавать и приобретать жильё онлайн стало проще.

Фото: Pexels

Теги: аренда жилья, ленобласть, новогодние праздники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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