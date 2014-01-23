Продавать и приобретать жильё онлайн стало проще

Количество аккредитивов Сбера в СЗФО выросло в 1,4 раза.

Сделки на рынке жилья с онлайн-аккредитивами набирают популярность. В 2021 году на Северо-Западе количество таких аккредитивов в Сбере выросло в 1,4 раза по сравнению с 2020 годом. Число агентств недвижимости, которые подключили эту опцию для своих клиентов, увеличилось в несколько раз.

Агентства недвижимости стремятся организовать свою работу таким образом, чтобы каждая сделка по купле-продаже жилья проходила безопасно и быстро. С этими задачами прекрасно справляются дистанционные сервисы, а мы предлагаем удобный и надежный финансовый инструмент для всех участников сделки. Роман Львов, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Чтобы воспользоваться онлайн-аккредитивом, агентство недвижимости направляет в банк по защищенным электронным каналам связи информацию о сделке. Банк готовит заявление на открытие аккредитива и загружает его в мобильное приложение покупателя. Открыть аккредитив можно дистанционно в офисе агентства недвижимости. Для этого покупателю необходимо зайти в мобильное приложение Сбербанк Онлайн и нажать кнопку "подтвердить". Аккредитив откроется через несколько секунд.

Одним из первых агентств недвижимости в СЗФО, которые включили онлайн-аккредитив Сбербанка в пакет услуг по дистанционным сделкам, стала компания ООО "МакроМир".

В компании Макромир мы проводим сделки полного цикла или "Сделки под ключ". Открытие аккредитива в офисе компании занимает считанные минуты, а вся сделка занимает не более двух часов. Сама идея включает в себя безопасный переход права собственности от продавца к покупателю, а также безопасный переход денежных средств от покупателя продавцу. Сервис по дистанционному открытию аккредитива является новым словом в расчетах при проведении сделки. Это кажется невозможным, но теперь все больше и больше клиентов и партнеров компании воспринимают расчёты через аккредитив Сбербанка в офисе Макромира, как должное. Сергей Корчака, директор юридической службы ООО "МакроМир"

Фото: пресс-служба Сбера