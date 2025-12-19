Утром 30 января фьючерс на золото снижался до 4 975 долларов.

Цены на золото после исторического рекорда рухнули на 10%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи Comex.

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 года опустилась ниже 5 000 долларов за тройскую унцию. По данным на утро 30 января, фьючерс снижался на 7,09%, до 4 975 долларов. Также сообщается, что фьючерс на серебро терял 16,87%, опускаясь до $95,12 за тройскую унцию.

Позже стало известно, что золото замедлило снижение и находилось на уровне 5 130 долларов за тройскую унцию. На фоне падения стоимости золота акции российских золотодобывающих компаний также демонстрировали снижение на Московской бирже.

Фото: pxhere.com