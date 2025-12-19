Также сообщается, что в 2025 году Россия получила высокий урожай.

В России снизились отпускные цены на огурцы и томаты по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Отмечается, что отпускная стоимость огурцов год к году снизилась на 5,7 процента и оценивается в 143,3 рубля за килограмм. Помидоры подешевели на 17% и стоят 144,3 рубля за килограмм. По данным Росстата, в рознице цены на томаты стали ниже на 2,1%, а на огурцы находятся на уровне прошлого года.

Также в Минсельхозе добавили, что в 2025 году Россия получила высокий урожай. Общий объем продукции открытого и закрытого грунта составил около 7,6 млн тонн. Росту производства в том числе способствует развитие теплиц. Также для развития овощеводства предусмотрены субсидии на единицу произведенной продукции и посадочную площадь.

Фото: pxhere.com