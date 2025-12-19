К утру 2 февраля слотовая цена золота упала на 7,9%.

В понедельник, 2 февраля, цены на золото начали стремительно падать. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на торговые данные.

К утру слотовая цена золота упала на 7,9% и составляла 4 510,28 доллара за унцию. В ходе сессии показатель опускался ниже 4 500 долларов за унцию. Также упала слотовая цена серебра. В ходе сессии она опускалась до 72,79 доллара за унцию, однако внутри дня котировки также взлетали более чем на 3%.

По словам аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевой, коррекция цен на золота должна была произойти после параболического роста в течение 2025 года. Она порекомендовала инвесторам сохранять осторожность на фоне высоких котировок, поскольку дальнейшие спады нельзя исключать.

Ранее Си Цзиньпин призвал сделать юань мировой резервной валютой.

Фото: pxhere.com