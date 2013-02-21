Также тайцы готовы сделать скидку на ряд услуг.

Из-за пандемии коронавируса в Таиланде снизились цены на отели. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал эксперт по туризму Константин Комиссаров.

Эпидемиологическая обстановка в стране остается стабильной, в том числе благодаря массовой вакцинации населения: 75% тайцев уже завершили цикл вакцинации и 91% – первично привились от коронавируса. Также благодаря специальным программам, к примеру "Песочница Пхукета", туристы чувствуют себя в безопасности. Кроме того, власти Таиланда разрешили россиянам, которые имеют сертификат о прохождении курса вакцинации от COVID-19 препаратом "Спутник V", посещать курорты Таиланда в рамках упрощенного режима въезда.

По словам Комиссарова, цены в заведениях или магазинах существенно не изменились. Но туристы заметили, что тайцы готовы сделать скидку на ряд услуг, например, на массаж или аренду автомобилей.

Ранее мы сообщали, что Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Также оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение увеличить число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Кроме того, граждане РФ чаще смогут летать из российской столицы в Венгрию, Киргизию, Кипр, Таджикистан, Будапешт, Ларнаку и Пафос.

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