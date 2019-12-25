Цены на нефть резко упали

Причиной нестабильности цен стал отказ ОАЭ продлевать на восемь месяцев лимиты добычи.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent и августовские фьючерсы на WTI упали на 1,1% и 1,2%. Так, к 12 июля к 16:30 стоимость составляла 74,73 и 73,64 доллара за баррель соответственно. Такие данные приводит биржа ICE.

Так, причиной нестабильности цен на нефть стал отказ Объединенных Арабских Эмиратов продлевать на восемь месяцев лимиты добычи. Отмечается, что аналитики предсказывали рост цен на нефть после провала переговоров ОПЕК+.

Однако нефть стала дешеветь на прошлой неделе.

Как пишет Reuters, угрозой экономического роста являются распространение новых штаммов коронавируса, а также нервный доступ к вакцинам в мире.

При этом сотрудник нефтяного брокера PVM Стивен Бреннок опасается, что зашедшие в тупик переговоры ОПЕК+ вскоре приведут к неконтролируемой добыче. Таким образом, на рынке вновь появится слишком много нефти, если сторонам не удастся договориться.

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