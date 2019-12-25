Квартиры в новостройках Петербурга подорожали на 19% с начала года

Теперь за квадратный метр придется отдать 136,3 тысяч рублей в городе и 90,2 тысяч рублей в пригородах.

С начала 2020 года в Петербурге существенно выросли цены на квартиры в Новостройках. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на аналитиков "Петербургской недвижимости".

В среднем стоимость жилья в новых домах увеличилась на 19%. Сильнее всего подорожал сегмент новостроек масс-маркета. Если раньше квадратный метр стоил 115,5 тысяч рублей в городе и 77,3 тысяч рублей в пригородах, то теперь придется отдать 136,3 тысяч рублей за квадратный метр в городе и 90,2 тысяч рублей в пригородах.

Квартиры в ЖК бизнес-класса подорожали на 14,4%, элитное жилье стало дороже на 6,4%.

Ранее мы писали, что Смольный выделил около 500 миллионов рублей для обеспечения жильем молодых семей.

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