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Смольный выделил около 500 миллионов рублей для обеспечения жильем молодых семей
Сегодня, 16:19
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nadezhda_sib

Смольный выделил около 500 миллионов рублей для обеспечения жильем молодых семей

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Семьи смогут приобрести квартиры на льготных условиях.

На программу "Молодежи – доступное жилье" выделили 488,9 млн рублей. Комитет имущественных отношений внес средства в уставный капитал Санкт-Петербургского центра доступного жилья, сообщила пресс-служба Смольного. 

На эти деньги более 150 молодых семей получат беспроцентные займы на 10 лет для приобретения квартир. 

Всего в этом году Центр доступного жилья помог купить недвижимость более 500 петербуржцам. 

Отметим, что 22-го октября депутат Борис Вишневский сообщил о том, что Жилищному комитету в 2021 году требуется дополнительно 17, 4 млрд рублей на ранее сокращенные социальные программы, в том числе 5 млрд рублей на "Молодежи – доступное жилье".

Иначе помощь жителям коммуналок и молодым семьям будет совсем мизерной.

написал депутат ЗакСа. 

Также есть вероятность, что цена за капремонт в следующем году возрастет.

Фото: Piter.TV

Теги: молодежи доступное жилье, молодые семьи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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