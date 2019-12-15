Смольный выделил около 500 миллионов рублей для обеспечения жильем молодых семей

Семьи смогут приобрести квартиры на льготных условиях.

На программу "Молодежи – доступное жилье" выделили 488,9 млн рублей. Комитет имущественных отношений внес средства в уставный капитал Санкт-Петербургского центра доступного жилья, сообщила пресс-служба Смольного.

На эти деньги более 150 молодых семей получат беспроцентные займы на 10 лет для приобретения квартир.

Всего в этом году Центр доступного жилья помог купить недвижимость более 500 петербуржцам.

Отметим, что 22-го октября депутат Борис Вишневский сообщил о том, что Жилищному комитету в 2021 году требуется дополнительно 17, 4 млрд рублей на ранее сокращенные социальные программы, в том числе 5 млрд рублей на "Молодежи – доступное жилье".

Иначе помощь жителям коммуналок и молодым семьям будет совсем мизерной. написал депутат ЗакСа.

Также есть вероятность, что цена за капремонт в следующем году возрастет.

Фото: Piter.TV