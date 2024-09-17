На закупку коробок для новорожденных в Петербурге выделили 573 млн рублей

В прошлом году вручили порядка 14,5 тыс. подарочных комплектов молодым родителям.

Петербург в два раза увеличил объем средств на коробки для новорожденных в 2025 году – до 573,2 млн рублей. Ранее направляли на них 270,6 млн рублей, рассказали в Смольном.

Рождение ребенка – самое счастливое событие в жизни каждой семьи. Мы последовательно расширяем виды помощи молодым семьям. Предоставляем социальные выплаты на приобретение жилья, сделали бесплатными детские сады, продлили действие регионального материнского капитала до 2030 года. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В прошлом году вручили порядка 14,5 тыс. подарочных комплектов молодым родителям. В наборы входят видеоняня, увлажнитель, подогреватель детского питания, ночник, стерилизатор для бутылочек и сосок, игрушки, полотенце и развивающий коврик. Коробку предоставляют семьям, в которых один или оба родителя имеют место жительства в Северной столице.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге и Ленобласти досрочно выплатят пенсии и детские пособия.

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