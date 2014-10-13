Центр поддержки молодых семей появился в петербургском Институте психологии и социальной работы

За малышами присматривают социальные няни, пока родители учатся.

В Институте психологии и социальной работы Петербурга заработал Центр поддержки молодых семей. Пространство для студентов-родителей включает комнату матери и ребенка и группу кратковременного пребывания детей, передает телеканал "Санкт-Петербург".

За малышами присматривают социальные няни, пока родители учатся. Также в институте есть и лаборатория раннего детства, где будущие логопеды отрабатывают практические навыки.

Институт психологии и социальной работы стал первым вузом в Северной столице, где появилась комната матери и ребенка. Ее открыли в феврале в кампусе на Васильевском острове.

Если в начале пользовались один-два человека, то сейчас это 35 молодых студенческих семей. Люди, которые к нам в институт поступают, когда они узнают, что такой центр создан и есть такие меры поддержки, они выбирают и отдают предпочтение нашему вузу. Владимир Лютов, ректор Института психологии и социальной работы

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)