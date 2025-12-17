СПбГУТ и ГУАП получили предостережения от Роспотребнадзора

Предостережения о недопустимости нарушений объявили СПбГУТ имени Бонч-Бруевича и ГУАП. Вузам предложили принять меры для соблюдения обязательных требований.

На сайте Роспотребнадзора появилась информация о нарушениях в сфере образования. Предостережения получили Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича и Университет аэрокосмического приборостроения.

В Рособрнадзоре заявили, что объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложили принять меры по их соблюдению. Кроме того, приостановлена лицензия Дагестанского медицинского стоматологического института.

Фото: Piter.tv