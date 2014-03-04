В Петербурге и Ленобласти досрочно выплатят пенсии и детские пособия

Отдельно отмечены вновь обратившиеся семьи, которым первое назначение детского пособия осуществляется в течение ближайших пяти рабочих дней.

Подразделение Социального фонда России в Петербурге и Ленобласти заранее проведет выплату пенсионных начислений за май 2025 года и детских пособий за апрель, чтобы граждане успели своевременно получить денежные средства накануне майских праздников.

Перечисление пенсии на расчетные счета пенсионеров состоится до конца апреля, а доставка почтовых переводов начнётся с 3 мая, кроме лиц, традиционно получавших пенсию с 1-го по 5-е число месяца. Следует подчеркнуть, что единовременно выплачиваются все категории пенсий, включая и региональные доплаты.

Выплата детских пособий предусмотрена следующим образом:

— До 30 апреля гражданам зачислятся следующие выплаты: универсальное детское пособие, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет (для безработных родителей), а также деньги на содержание первенца возрастом до 3-х лет.

— Уже 5 мая назначенная сумма материнского капитала будет переведена семьям в виде ежемесячной денежной выплаты.

— Семьям, чьи родители работают официально, пособие по уходу за детьми младше 1,5 лет будет отправлено 7 мая.

Отдельно отмечены вновь обратившиеся семьи, которым первое назначение детского пособия осуществляется в течение ближайших пяти рабочих дней. Сами поступления денежных средств возможны на протяжении целого дня. Дальнейшая выплата пособий возобновится в обычном режиме. Информационная поддержка доступна по бесплатному номеру телефона горячей линии: 8(800) 100 00 01.

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