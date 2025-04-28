Выставки о Великой Отечественной войне организуют в петербургских МФЦ

Подобные инициативы призваны сделать посещение центров государственных услуг познавательными для посетителей.

Накануне Дня Победы в филиале МФЦ Василеостровского района (Наличная улица, 44) стартует художественная выставка, созданная учащимися Санкт-Петербургского государственного академического художественного лицея имени Б.В. Иогансона при Российской академии художеств. Данная инициатива анонсирована Комитетом по информатизации и связи, пишет "Петербургский дневник".

Помимо этой экспозиции, тематически схожие художественно-просветительские проекты развернуты еще в пяти МФЦ города. Подобные инициативы призваны сделать посещение центров государственных услуг познавательными для посетителей, число которых ежедневно достигает 25 тысяч человек. Эти мероприятия позволяют молодым людям глубже познакомиться с историей мужества и героизма наших соотечественников в тяжелые периоды жизни страны.

В многофункциональный центр Невского района (улица Крыленко, 1) приглашают принять участие в проекте "Память города", рассказывающем о полной победе Ленинграда над фашистской блокадой.

В Красногвардейском МФЦ (Проспект Наставников, 6, корпус 2) открылась экспозиция "80 фактов о блокаде Ленинграда", представленная в честь юбилея полного снятия блокады. Каждая история дополнена архивными фотографиями и описаниями, позволяющими представить всю тяжесть испытаний ленинградцев.

Московский район предлагает одновременно посетить две выставки. В МФЦ на Новоизмайловском проспекте, 34, выставляется экспозиция "Рождённые бурей", освещающая историю и вклад молодежи-комсомольцев в борьбу с врагом. Проект реализован совместно с Центром исторического волонтёрства "Паруса Истории". Вторая выставка, расположенная в МФЦ на Звёздной улице, 9, посвящена 80-летию операции "Багратион": фронтовая хроника, фотографии и документальные свидетельства погружают зрителей в атмосферу военных операций лета 1944 года.

Выборгский филиал МФЦ (Валерия Гаврилина, 11) представляет выставку "Неизвестный подвиг. Защитники Ленинграда", акцентирующую внимание на судьбах медицинских работников, служивших в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени И.И. Джанелидзе в военные годы.

Ранее мы сообщили о том, что в Петропавловской крепости откроют выставку к 80-летию Победы.

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"