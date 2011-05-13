В Петропавловской крепости откроют выставку к 80-летию Победы

Фотографическая выставка расположится на открытом пространстве Иоанновского равелина Петропавловской крепости и будет доступна для широкой публики с 5 по 16 мая.

Национальным центром исторической памяти при Президенте Российской Федерации совместно с региональным отделением всероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" в Петербурге организована специальная выставка фотографий, посвященная знаменательной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пишет "Петербургский дневник", выступающий организатором мероприятия

Экспозиция предоставит уникальную возможность ознакомиться с редкими материалами, свидетельствующими о мужестве и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны, в том числе во время героической обороны и прорыва блокады Ленинграда. Посетители узнают подробности подвигов Красной армии в освобождении Европы от нацистской оккупации.

Фотографическая выставка расположится на открытом пространстве Иоанновского равелина Петропавловской крепости и будет доступна для широкой публики с 5 по 16 мая.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев просят не прикреплять георгиевские ленты к авто. Владимир Рябовол призвал соблюдать традиционные правила ношения ленты, подчёркивая необходимость размещать её на левой стороне груди.

Фото: Piter.TV