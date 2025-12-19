В Минздраве назвали средний возраст рождения первого ребенка у россиян

Главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью отметила, что откладывание материнства увеличивает риски

Средний возраст, в котором российские женщины рожают первенца, сегодня составляет около 26 лет. Об этом в интервью РИА Новости сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.

Средний возраст рождения первого ребенка у женщины сегодня составляет около 26 лет, сказала Долгушина. Она добавила, что откладывание беременности и родов на более поздний возраст может приводить к ухудшению репродуктивного здоровья и увеличению риска бесплодия.

Специалист Минздрава подчеркнула, что в России уделяют большое внимание профилактике. Ежегодно около 97% подростков в возрасте 15-17 лет проходят профилактические медицинские осмотры, и лишь у 4-5% из них выявляются заболевания репродуктивной системы.

Ключевой мерой последних лет стала масштабная диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста, стартовавшая в 2024 году.

За 10 месяцев 2025 года ее прошли почти 13 миллионов граждан, у подавляющего числа которых не выявлено заболеваний репродуктивной системы. Наталия Долгушина, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России

Она также сообщила, что распространённость бесплодия у женщин за последнее десятилетие не увеличилась. Более частая постановка этого диагноза женщинам, по её словам, объясняется их большей активностью в обращении за профилактической медицинской помощью по сравнению с мужчинами.

