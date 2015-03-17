  1. Главная
В Петербурге слабослышащая женщина стала мамой в 11-й раз
Сегодня, 16:24
Нина Екимова имеет проблемы со слухом с рождения, ее муж Сергей – тоже.

В Петербурге слабослышащая женщина родила 11-го ребенка. Местную жительницу выписали из родильного дома №10, передает 9 сентября телеканал "Санкт-Петербург"

Нина Екимова имеет проблемы со слухом с рождения, ее муж Сергей – тоже. Пара общается друг с другом и детьми на языке жестов. Горожанка стала первой участницей единственного в РФ медико-социального проекта "Мы Вас слышим" для слабослышащих мам. Тогда, 2 года назад, она рожала восьмого и девятого детей. 

В рамках проекта специалист поддерживает маму от палаты и до выписки. 

Впервые Нина услышала – малыш родился, он здоров, он кричит. Вот тогда у нее были слезы, улыбка радости на губах, и она сказала, что никогда такой радости раньше не испытывала. 

Лада Иванова, главный врач роддома №10 

Также Петербург расширил программу "Социальная няня": как она работает и кто может получить помощь. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

