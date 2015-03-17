В Петербурге слабослышащая женщина стала мамой в 11-й раз

Нина Екимова имеет проблемы со слухом с рождения, ее муж Сергей – тоже.

В Петербурге слабослышащая женщина родила 11-го ребенка. Местную жительницу выписали из родильного дома №10, передает 9 сентября телеканал "Санкт-Петербург".

Нина Екимова имеет проблемы со слухом с рождения, ее муж Сергей – тоже. Пара общается друг с другом и детьми на языке жестов. Горожанка стала первой участницей единственного в РФ медико-социального проекта "Мы Вас слышим" для слабослышащих мам. Тогда, 2 года назад, она рожала восьмого и девятого детей.

В рамках проекта специалист поддерживает маму от палаты и до выписки.

Впервые Нина услышала – малыш родился, он здоров, он кричит. Вот тогда у нее были слезы, улыбка радости на губах, и она сказала, что никогда такой радости раньше не испытывала. Лада Иванова, главный врач роддома №10

