В Петербурге могут повысить плату за капремонт в 2021-м году

Это произойдет в том случае, если Жилищному комитету не выделят дополнительные средства на капремонт домов.

Предварительный проект бюджета на 2021-й год не предусматривает выделение средств на ремонт многоквартирных домов. Это означает, что плата за капремонт может возрасти, написал в своем Telegram-канале Борис Вишневский.

По словам депутата, Жилищному комитету требуется дополнительно 3,5 млрд рублей на капремонт жилых домов. В ином случае плату придется повысить на 3 рубля за один квадратный метр. Сейчас она составляет 8-9 рублей.

Кроме того, необходимо около 17,4 млрд рублей на социальные программы, такие как "Расселение коммунальных квартир" и "Молодежи – доступное жилье". Средства на них были урезаны, и теперь, по словам Вишневского, помощь окажется мизерной.

Конечно, я буду вносить поправки при втором чтении. Есть на чем сэкономить, чтобы обеспечить первоочередные нужды. подвел итоги депутат.

На данный момент бюджет Петербурга на следующий год еще не утвержден и находится в процессе корректировки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что раходы на борьбу с коронавирусом заложат в бюджет Петербурга на 2021 год.

Фото: Piter.TV