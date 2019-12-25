Расходы на борьбу с коронавирусом заложат в бюджет Петербурга на 2021 год

На здравоохранение выделили еще 5 млрд рублей.

Значительная часть следующего года пройдет в Петербурге под эгидой борьбы с коронавирусом. В связи с этим власти города добавили на здравоохранение еще 5 млрд рублей. Эти деньги, в частности, пойдут на закупку тест-систем, лекарственных препаратов и вакцин от COVID-19. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в еженедельном обращении к горожанам на "Радио России".

По словам градоначальника, в городе наблюдается снижение темпов распространения инфекции. Из-за теплой погоды в сентябре и октябре до Петербурга не докатилась волна сезонного гриппа. Это снизило нагрузку на систему здравоохранения и дало возможность маневра, прежде всего, по запасу больничных коек.

Ранее губернатор заявил, что использование масок спасет Петербург от жестких ограничений.

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