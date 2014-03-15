Цены на газ в Украине достигли исторического максимума

Гражданам страны голубое топливо обходится примерно в семь гривен за "куб" без стоимости доставки.

Стоимость природного газа на Украинской энергетической бирже достигла исторического максимума. Об этом пишет "РИА Новости".

Согласно данным торгов на УЭБ, партия голубого топлива в объеме десяти тысяч кубометров предлагалась по цене 38 532 гривны ($1447) за тысячу кубометров.

Cредневзвешенная цена газа с НДС по всем условиям оплаты на текущий месяц составляет 28 654 гривны за тысячу кубометров, что в полтора раза превышает показатель сентября 2021 года (18 505 гривен).

Уточняется, что эти цены актуальны для промышленности и бизнеса. Украинцам голубое топливо обходится примерно в семь гривен (около 19 рублей) за "куб" без стоимости доставки.

Ранее бывший глава министерства экономики Украины Виктор Суслов считает, что страну ждет грядущей зимой неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления. Причиной кризиса он называет снижение объемов транзита в Европу.

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