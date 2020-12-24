Петербуржцам пообещали низкие цены в Доме Книги

Основное внимание в новом книжном магазине будут уделять авторам и издательствам Северной столицы.

Недавно ремонт Дома Книги на Невском проспекте в Петербурге вышел на завершающий этап. В преддверии открытия покупателям пообещали, что цены в магазине будут одними из самых низких в городе. Об этом рассказал председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол в интервью изданию "Петербургский дневник" .

Также руководитель подчеркнул, что основной акцент в Доме Книги будет делаться на литературе петербургских авторов и издательств.

Это довольно широкий и разнообразный пласт литературы, не настолько раскрученный, но не менее интересный и глубокий, чем традиционные бестселлеры. Владимир Рябовол, председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга

Рябовол также отметил, что магазин будет держать высокую планку качества и ненавязчиво формировать у читателей хороший вкус.

Ранее мы сообщили о том, что книжный магазин в Доме Зингера получит 150 млн рублей от Смольного.

Фото: Piter.TV