Ремонт Дома книги подходит к завершающему этапу

Для петербуржцев и гостей города создали культурное пространство. Открытие намечено на 12 ноября.

На Невском проспекте проходят финальные работы по ремонту Дома Зингера (Дома Книги). Вскоре для посетителей откроются 1 и 2 этажи, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Какм отметил вице-губернатор Борис Пиотровский, для петербуржцев и гостей города заработает новое культурное пространство, 80% будет отдано под книги. Особое внимание уделено литературе для детей, подчеркнул чиновник.

Торжественная церемония открытия обновлённого Дома Зингера планируется уже 12 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что rнижный магазин в Доме Зингера получит 150 млн рублей от Смольного.

Фото: Piter.TV