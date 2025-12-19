Цена золота впервые в истории превысила $4500 за унцию

Показатель вырос на 1,13% по итогам торгов.

Цена золота впервые в истории превысила 4500 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

По итогам вечерних торгов 9 января стоимость фьючерса на драгоценный металл составила 4510 долларов. Показатель вырос на 1,13%. Таким образом, цена золота впервые превысила отметку в 4500 долларов. Кроме того, стоимость фьючерса на серебро составляла 79,5 доллара с ростом в 5,83%.

Напомним, в декабре 2025 года стоимость золота обновила исторический максимум. На тот момент цена составляла 4497,55 доллара за унцию и закрепила рост металла. Эксперты отмечали, что рост цен является следствием усиления напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.

Ранее финансовый аналитик Беляев разъяснил россиянам причины колебания цен на золото.

Фото: pxhere.com