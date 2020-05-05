Цена нефти Brent поднялась выше 30$ за баррель

Это произошло впервые с 15 апреля.

Данные торгов продолжают оставаться в центре новостей. Во вторник, 5 мая, впервые с 15 апреля цена на нефть марки Brent перешла отметку в $3 за баррель.

Фьючерсы на июнь по североморской смеси подорожали почти на 11% — и теперь стоят 30,19 доллара за баррель. Стоимость нефти марки WTI с поставкой в июне выросла на 18,83% — до 24,23 долларов за баррель.

Ранее американский журналист предположил, что Россия в отличие от СССР способна справиться с кризисом на нефтяном рынке, вызванном пандемией коронавируса COVID-19.

Видео: YouTube / CareerOneStop