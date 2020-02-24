Цена нефти Brent опустилась ниже 56 долларов

Такой показатель был достигнут впервые с 13 февраля 2020 года.

Согласно информации ТАСС, на лондонской бирже ICE упали "нефтяные" показатели. Цена фьючерса на нефть Brent с поставками на апрель 2020 года упала на 4,48 процента и составила $55,88 за баррель. На уровне ниже 56 долларов цена нефти в последний раз находилась 13 февраля 2020 года.

В свою очередь, показатели стоимости нефти марки WTI упали на 4,28% - до 51,19 доллара за баррель.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о предложении России по цене на нефть для Белоруссии. По словам чиновника, новая формула ценообразования предполагает снижение экспортной пошлины, а именно – снижение премии примерно на 2 доллара за тонну каждый год. Это будет пропорционально снижению экспортной пошлины.