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Цена на нефть Brent превысила 80 долларов за баррель
Сегодня, 9:17
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Цена на нефть Brent превысила 80 долларов за баррель

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Рост составил 1,2%.

Цена на нефть Brent в ходе торгов 29 декабря превысила 80 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, поднималась до 80,15 долларов за баррель. Это на 1,2% больше по сравнению с закрытием предыдущих торгов. Стоимость нефти WTI составила 77,15 долларов за баррель. Максимальное значение 29 декабря фиксировалось на отметке 77,36 долларов за баррель.

Ранее мы писали, что Россия сейчас не экспортирует электроэнергию на Украину. Такое заявление сделал министр энергетики РФ Николай Шульгинов. 

Фото: pixabay 

Теги: американская нефть wti, баррель нефть brent
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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