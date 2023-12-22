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Царскосельский лицей примет учеников в 2024 году
Сегодня, 16:20
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Царскосельский лицей примет учеников в 2024 году

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Восстановленный лицей будет готовить молодёжь к государственной службе, пропагандировать патриотизм и предоставлять качественное образование.

Работа по возрождению Царскосельского лицея в качестве учебного заведения продолжается. Восстановленный лицей будет готовить молодёжь к государственной службе, пропагандировать патриотизм и предоставлять качественное образование с осени 2024 года. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на директора Северо-Западного института управления РАНХиГС Андрея Хлуткова.

Напомним, что идея воссоздания образовательного учреждения была озвучена ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексеем Комиссаровым на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным осенью прошлого года.

Как уточнил Хлутков, по решению правительства РФ была сформирована рабочая группа, объединяющая представителей Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, правительства Петербурга и других ведомств. Благодаря совместным усилиям, планируется принять первых лицеистов уже в новом учебном году.

Ранее стали известны подробности о будущей экпозиции на "Ладожской", посвящённой Дороге жизни.

Фото: citywalls.ru

Теги: санкт-петербург, царскосельский лицей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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