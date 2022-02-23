Работу Царскосельского лицея планируют возобновить в Петербурге

Идею поддержал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин поддержал идею о возобновлении работы Царскосельского лицея в Петербурге. Об этом он заявил на встрече с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым. Их диалог представлен на сайте Кремля.

По словам Комиссарова, в лицее будут "готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование". Он уточнил, что получится использовать историческую часть территории учебного заведения совместно с новой.

Не просим сейчас никакого финансирования, будем сами искать средства, возможности и придем к Вам уже с готовым проектом. Алексей Комиссаров, ректор РАНХиГС

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Фото: travelask.ru