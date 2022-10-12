В Пушкинском районе Петербурга построят железнодорожную станцию

Составы проследуют от застройки "Пулковские высоты" до Витебского вокзала.

В 2024 году могут начать строительство железнодорожной станции "Пулковские высоты" в Пушкинском районе Петербурга. Ее открытие планируется на 2026-й. Об этом сообщили в пресс-службе компании "КВС", пишет "Фонтанка".

Объект возведут на участке железной дороги Петербургское шоссе — Волхонское шоссе. Составы проследуют от застройки "Пулковские высоты" до Витебского вокзала.

Ранее мы рассказывали о том, что стало известно, в каком районе Петербурга появится первый терминал ВСМ.

Фото: Piter.TV