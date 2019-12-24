CW приобрел права на показ "Болотной твари"

Сериал закрыли после первого сезона.

Канал CW приобрел права на показ сериала "Болотная тварь" от DC Universe. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

"Болотная тварь" была третьим оригинальным проектом DC Universe. Первый сезон состоял из 13 серий. В апреле 2019 года его резко решили сократить до 10, а затем проект и вовсе закрыли.

По сюжету микробиолог Эбби Аркейн возвращается в родной город, где разбушевался смертельный вирус. Болезнь необходимо изучить и нейтрализовать. В процессе исследования Эбби знакомится с ученым Алеком Холландом, который вскоре погибает. Героиня обнаруживает странные факты о болоте и предполагает, что ученый вовсе не умер.

Когда CW покажет "Болотную тварь" пока неизвестно. Также непонятно, какие дальнейшие планы у канала на этот проект. В теории его могут продлить на новый сезон.

Стоит отметить, что причиной отмены сериала стали закулисные разборки, а не качество самого шоу. По данным источников, DC Universe хотела сохранить деньги, при этом особо не верила в свой проект.

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