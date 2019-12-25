CША примут меры против хакеров в РФ, если Москва этого не сделает

Энтони Блинкен оценил действия США в случае бездействия РФ в сфере кибербезопасности.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о том, что США примут меры против хакеров в РФ, если Москва этого не сделает. Такое заявление чиновник сделал во время пресс-конференции в Вашингтоне. Мероприятие было посвящено вопросам кибербезопасности и технологиям. По словам Блинкина, Госдеп готов предпринимать меры против хакеров на российской территории. СШа работают над объединением партнеров. Это даст возможность коллективно реагировать на внешние вызовы и злонамеренную деятельность в киберпространстве. В частности, речь шла о таким примере как взлом SolarWinds.

В ходе нашего взаимодействия с Россией наш сигнал ясен: страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер. Если они этого не сделают, мы сделаем. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепартаменте США подчеркнули, что заявление Вашингтона о причастности РФ к хакерским атакам на компанию поддержали 22 государства. Блинкин считает, что странам важно говорить "единым голосом", чтобы эффективнее сдерживать будущие нападения в киберсфере.

Блинкен призвал выработать меры доверия в киберсфере.

Фото и видео: U.S. Department of State