В Госдепартаменте США рассказали о мерах борьбы с киберпреступностью.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал выработать меры доверия в киберсфере. Чиновник на пресс-конференции по вопросу технологий и безопасности предложил выстроить практические меры доверия населения, чтобы люди могли знать, к кому обращаться в случае инцидентов. Спикер оценил важность сокращения и минимизации рисков для национальной безопасности.

Это то, с чем придется иметь дело дипломатии. Это защита наших граждан, сетей, предотвращение конфликтов и выработка стандартов ответственного поведения в киберсфере. Энтони Блинкен, госсекретарь США

В Госдепе США полагают, что разработанные властями стандарты должны применяться не только в военное, но и мирное время. Среди мер доверия Вашингтон назвал установление точек контактов, сотрудничество с коллегами и партнерами в сфере разработки и развертывании технологий. Блинкен заметил, что это поможет странам бороться с угрозами из-за пандемии и климатическим кризисом. Он уверен, что дипломатия будет важна для предотвращения хакерских атак, урегулирования технологий, которые угрожают частной жизни граждан.

Вашингтон объявит о новых мерах борьбы с хакерами.

Фото и видео: U.S. Department of State