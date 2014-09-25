ЦСКА обыграл "Металлург" в матче КХЛ

Матч закончился со счетом 6:4.

ЦСКА обыграл "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для армейцев данная победа стала третьей по счету в турнире. Игра состоялась вечером 30 ноября в Москве. Она завершилась с результатом 6:4 (1:0, 1:2, 4:2) в пользу хозяев ледовой арены.

Заброшенными шайбами в составе клуба победителей отличились на 11, 35, 51, 56 и 60, 59 минутах спортсмены Андрей Светлаков, Сергей Плотников, Тахир Мингачев, Антон Слепышев (реализовал дубль), Владислав Каменев. От гостей голами отметились на 23, 36, 48 и 58 минутах Андрей Чибисов, Брендэн Лайпсик, Семён Кошелев и Павел Акользин.

Напомним, что в текущем сезоне КХЛ "Металлург" обыграл "красно-синих" в Магнитогорске. Тогда матч завершился со счетом 4:0. Следующим соперником москвичей на льду станут представители ярославского "Локомотива". Игрп запланирована на 2 декабря. В тот же день в Нижнем Новгороде "Металлург" выйдет против "Торпедо".

Болельщики хоккейного ЦСКА покинули фан-сектор по ходу матча КХЛ с Металлургом.

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