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ЦСИ имени Курёхина покажет "Прототип #5" своего будущего музея

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На выставке также можно увидеть 24-часовой фильм о музыканте.

Центр современного искусства имени Сергея Курёхина, временно базирующийся на Лиговском проспекте, представил новую выставку под названием "Музей Сергея Курехина. Прототип номер 5".

Для широкой публики открыты те экспонаты, которые войдут в коллекцию музея музыканта – его планируют открыть в новом здании ЦСИ на Васильевском острове, которому предстоит масштабная реставрация. Всего – более трех десятков работ российских и зарубежных художников. К тому же, на выставке можно увидеть 24-часовой архивный фильм о жизни известного композитора. 

Ранее мы провели эфир в честь дня рождения Сергея Курехина и рассказали, что объявлен конкурс интерьерных решений для нового здания ЦСИ.

Фото: Piter.tv

Теги: музей, центр курехина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Культура, Картина дня,

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