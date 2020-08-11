ЦСИ имени Курёхина покажет "Прототип #5" своего будущего музея

На выставке также можно увидеть 24-часовой фильм о музыканте.

Центр современного искусства имени Сергея Курёхина, временно базирующийся на Лиговском проспекте, представил новую выставку под названием "Музей Сергея Курехина. Прототип номер 5".

Для широкой публики открыты те экспонаты, которые войдут в коллекцию музея музыканта – его планируют открыть в новом здании ЦСИ на Васильевском острове, которому предстоит масштабная реставрация. Всего – более трех десятков работ российских и зарубежных художников. К тому же, на выставке можно увидеть 24-часовой архивный фильм о жизни известного композитора.

Ранее мы провели эфир в честь дня рождения Сергея Курехина и рассказали, что объявлен конкурс интерьерных решений для нового здания ЦСИ.

Фото: Piter.tv