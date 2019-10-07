ЦСИ имени Курёхина поделился планами в честь дня рождения Капитана

О 24-часовом стриме, новом "виртуальном" здании центра и памяти о наследии выдающегося композитора Piter.tv рассказала Анастасия Курёхина, художественный руководитель центра.

16 июня – день рождения Капитана, как называли его друзья. В 2020-м году выдающемуся композитору-авангардисту, актеру и музыканту Сергею Курёхину исполнилось бы 66 лет. Память о его наследии хранят в Петербурге, где был открыт центр современного искусства имени Сергея Курёхина. Планами на будущее и взглядом на настоящее центра с нами поделился его художественный руководитель, Анастасия Курёхина. Этому был посвящен эфир на сайте Piter.tv.

В частности, начиная с полуночи, на ресурсах ЦСИ можно будет увидеть большой 24-часовой онлайн-фестиваль. Он будет состоять из двух программ – онлайн-программы "Стрим-Механика #66" и трансляции архивных записей.

В рамках "Стрим-Механики #66" состоится однодневная выставка-конструктор коллекции Центра, в создании которой сможет поучаствовать любой желающий. Участниками эфиров станут писатель Александр Кан, музыкант Сергей Летов, режиссер Владимир Непевный и другие деятели искусства. Вместе с этим зрители смогут наблюдать за 24-часовой трансляцией архива выступлений Сергея Курёхина и "Поп-Механики" и других архивных съемок и интервью.

Нон-стопом будут идти архивные материалы, интервью, до следующей полуночи. Все это можно будет увидеть на сайте и в наших соцсетях – живые выступления. Мероприятия будут продолжаться и продолжаться – рассказала Анастасия Курёхина.

Работа самого центра, временно базирующегося сейчас на Лиговском проспекте, также изменилась из-за пандемии коронавируса, как и во многих других культурных учреждениях. На YouTube появились "Стрим-механики" – необычные эфиры с кураторами и приглашенными гостями. Развилась идея виртуального пространства центра как музея, поскольку определено большинство планировочных решений будушего здания. Центр объявил конкурс на дизайн его помещений, все заявки можно отправлять на электронные ресурсы ЦСИ.

Всем захотелось переехать в наше новое здание, у которого завершается очередное перепроектирование. Сотрудники создали 3D-конструктор такого пространства – уже готов первый этаж. Планируем там делать и выставки, и концерты – все, что планируем. Мы уже соскучились по бывшему "Прибою", это интересно и поможет понять все возможности нового пространства. Там и телестудия, два зала концертных, выставочное пространства, магазины, кафе. Вот это в конкретном виртуальном пространстве и будет происходить. [...] Сейчас мы можем менять его дизайн хоть каждый день и час – отметила худрук центра.

Ранее в центре надеялись, что строительные работы по реконструкции бывшего кинотеатра "Прибой" завершатся к 2021 году. Теперь ситуация изменилась. В настоящее время проходит экспертизу новый проект здания.

В принципе, там всё уже готово. Возникают разные вопросы – то трансформаторную будку у фасада пытались поставить, то еще что-то. "Ловим" ошибки первого проекта, работа идет и есть надежда поскорее поселиться. Обещали примерно в июне завершить с экспертизой, строят сейчас быстро, финансирование на эту стройку заложено. Это вдохновляет – сообщила Анастасия Курёхина.

Художественный руководитель надеется, что осенью состоится церемония вручении премии Сергея Курехина за 2019 год, режиссером которой стал Николай Комягин, солист группы Shortparis.

Слишком хороший проект, чтобы его не осуществить – заметила она.

Каталог лонг-листа премии уже есть в открытом доступе. Это поможет объяснить гостям премии, кто именно победил и за что получил награду. К организаторам часто возникают из-за этого претензии, отметила Курёхина.

Поскольку открытие концертных залов для публики из-за карантинных мер по коронавирусу – большой вопрос, то будущие публичные события центра поставлены на паузу. Поскольку музыкальные фестивали центра (фестивали "Электро-Механика", "SKIF" и другие) имеют международный статус, возникли временные проблемы с их финансированием – артисты просят отдельные гонорары за онлайн-версии концертов, плюс требуется основательная техническая платформа для трансляций выступления.

Само наследие Сергея Курёхина Анастасия посоветовала изучать с просмотра фильма "Господин оформитель", к которому композитор написать музыку, а также саундтрек к фильму "Два капитана-2", единственный песенный "Детский альбом" с Борисом Гребенщиковым.

Центр современного искусства имени Cергея Курёхина также объявил открытый сбор информации и воспоминаний о творчестве и личности музыканта. Для новой книги ведется исследовательская работа, пересматриваются дипломные работы и другие материалы. Например, после выставки в Екатеринбурге удалось найти человека, который организовывал концерты "Поп-Механики" в 1995 году. Он подарил в коллекцию центра фотографии и статьи того периода.

Общение с Сергеем для многих людей было незабываемым опытом и впечатлением, о которых мне до сих пор рассказывают. Я до сих пор записываю небольшие интервью людей, которые были у него на концертах. Это было очень здорово, потому что это пойдет в новую книгу о нем. – рассказала Анастасия Курёхина.

Видео: Piter.tv